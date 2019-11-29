Украинского эксперта выгнали из ток-шоу за шутку о евреях

Украинский эксперт ударил американского в эфире «России 1» Подробнее

По информации агентства, на съемках программы экс-министр транспорта Украины и один из лидеров еврейских общественных движений Евгений Червоненко рассказал о высоком уровне антисемитизма в стране. В ответ на это Животовский озвучил неуместную шутку о евреях.

Ведущий шоу Дмитрий Куликов предупредил эксперта, что подобное поведение недопустимо.

Животовский, в ответ на это, начал спорить. По словам украинского эксперта, его слова — не шутка, а рассуждения о положении «лиц с гражданством» на Украине. Тогда Куликов показал Животовскому красную карточку и выгнал его из студии.

«Этого в эфире никогда не будет», — резюмировал ведущий шоу.

Ранее эксперты шоу «Кто против?» Василь Вакаров и Грэг Вайнер в ходе обсуждения влияния других государств на власть Украины устроили потасовку Прямой эфир был прерван на рекламу, после которой экспертов из студии удалили.