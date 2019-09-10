Украинское ведомство назвали «Минразгромом» в «Википедии»

По данным издания, упомянутое ведомство создали 29 августа путем слияния двух министерств. Речь идет о министерстве по вопросам ЖКХ и министерстве регионального развития и строительства. Отмечается, что точное сокращение — это Минрегион. Через какое-то время автор статьи понял свою ошибку и исправил ее. Во главе ведомства встала Алена Бабак. Раньше она была заместителем главы комитета по ЖКХ Верховной рады.