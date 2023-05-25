Общество 25 мая 2023, 11:30 Украинским беженцам пригрозили на родине наказанием за незаконное пересечение границы Глава МВД Украины Клименко: нелегально покинувших страну людей привлекут к ответственности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинцев, которые во время спецоперации нелегально покинули свою страну, в будущем привлекут к ответственности. Им грозит по меньшей мере запрет на выезд, сказал украинскому РБК министр внутренних дел Игорь Клименко.

Пока в стране не ввели особых ограничений для тех, кто покинул ее неофициально. Однако, по мнению министра, такие меры нужны, и сами украинцы их поддержат.

Реклама

«По окончании [спецоперации] государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время нее. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу», — заявил глава МВД Украины.

Инициаторами, по словам Игоря Клименко, станут правительство и Верховная рада. Он предположил, что каждый гражданин поймет, если на Украине ограничат передвижение беглецов как минимум за пределы страны.

МИД Украины запросил в странах Запада, куда отправились беженцы, данные о военнообязанных украинцах. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что власти начали подготовку к депортации и принудительной мобилизации. Сами беженцы в Великобритании пожаловались, что им пришлось периодически возвращаться на родину из-за бюрократических процедур при легализации автомобилей.