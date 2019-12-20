Украинский журналист Цимбалюк придумал ответ Путину про танки

Цимбалюк напомнил, что у Украины есть собственные танки: это машина Т-64, которую выпускает харьковский завод имени Малышева. В ответ российский лидер возразил, что Т-64 не украинская, а советская машина.

Украинский журналист спустя несколько часов после окончания пресс-конференции решил продолжить заочную дискуссию с Путиным. Он вспомнил, что советский танк Т-64 на Украине был модернизирован собственными силами до танка «Булат». По словам Цимбалюка, вот это уже украинская разработка. Как заметил журналист, российские Т-72Б3 — это тоже советские танки, только модернизированные в России.

Заочной полемики у Цимбалюка с Путиным, впрочем, не вышло. Как метко заявили комментаторы в Facebook, «после драки кулаками не машут».