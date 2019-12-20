Украинский журналист Цимбалюк придумал ответ Путину про танки
В ходе большой пресс-конференции российского президента Владимира Путина слово получил представитель украинского информационного агентства «УНИАН» Роман Цимбалюк. Журналист предположил, что Россия изменила бы свое отношение к Украине, будь на Кубани украинские танки.
Цимбалюк напомнил, что у Украины есть собственные танки: это машина Т-64, которую выпускает харьковский завод имени Малышева. В ответ российский лидер возразил, что Т-64 не украинская, а советская машина.
Украинский журналист спустя несколько часов после окончания пресс-конференции решил продолжить заочную дискуссию с Путиным. Он вспомнил, что советский танк Т-64 на Украине был модернизирован собственными силами до танка «Булат». По словам Цимбалюка, вот это уже украинская разработка. Как заметил журналист, российские Т-72Б3 — это тоже советские танки, только модернизированные в России.
Заочной полемики у Цимбалюка с Путиным, впрочем, не вышло. Как метко заявили комментаторы в Facebook, «после драки кулаками не машут».