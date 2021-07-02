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    02 июля 2021, 18:57

    Украинский закон о коренных народах оценили в Думе

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Руслан Бальбек обсудил с «Газетой.ru» принятый Верховной радой закон о коренных народах Украины, в которой не включили русских.

    «Если Верховная рада думает, что можно убежать от исторических фактов, то, значит, там сидят бездельники и демагоги. А если президент Зеленский на волне этой эйфории подпишет закон, то он соучастник исторической фальсификации», — заметил законодатель.

    Он назвал принятие этого закона «политическим демаршем» и напомнил президенту Украины, что тот всю свою сознательную жизнь использует русский язык.