Украинский закон о коренных народах оценили в Думе

Депутат Госдумы Руслан Бальбек обсудил с «Газетой.ru» принятый Верховной радой закон о коренных народах Украины, в которой не включили русских.

«Если Верховная рада думает, что можно убежать от исторических фактов, то, значит, там сидят бездельники и демагоги. А если президент Зеленский на волне этой эйфории подпишет закон, то он соучастник исторической фальсификации», — заметил законодатель.

Он назвал принятие этого закона «политическим демаршем» и напомнил президенту Украины, что тот всю свою сознательную жизнь использует русский язык.