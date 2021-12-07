Украинский суд позволил провести задержание Поклонской

Суд на Украине удовлетворил ходатайство прокурора о задержании российского посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Экс-депутат Госдумы проходит по делу о госизмене.

Суд разрешил задержать Поклонскую для избрания ей меры пресечения.

«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах», — сообщили РИА «Новости».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина сделает все, чтобы арестовать Поклонскую. Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил ее в госизмене, а бывший заместитель генпрокурора страны Гюндуз Мамедов предложил подготовить документы для экстрадиции экс-депутата.

На активность украинской власти по поводу Натальи Поклонской отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что у посла в Кабо-Верде есть «абсолютный иммунитет» от действий Украины, так как ее назначение не имеет отношения к ее бывшему гражданству.