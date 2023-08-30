Общество 30 августа 2023, 00:06 Украинский сотовый оператор раскрыл потели ВСУ Рогов: оператор «Киевстар» признался, что ВСУ потеряли 400 тысяч человек flickr.com

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Украинский сотовый оператор «Киевстар» случайно раскрыл реальные потери Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По сообщению Рогова, мобильный оператор запустил благотворительную акцию, предложив абонентам отправить сообщение со словом «спасибо» на номер погибшего бойца. При этом в проморолике указали, что 400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок. Позже видео удалили.

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«Интересный момент — речь идет об общих потерях или только среди абонентов „Киевстара“?» — поинтересовался Рогов.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» рассказал о колоссальных потерях ВСУ на Запорожском направлении. По словам общественного деятеля, в атаках на село Работино украинская армия потеряла больше тысячи солдат.

«Если мы говорим о безвозвратных потерях — убитых и тяжелораненых, которые уже не вернутся в строй, — то это более тысячи человек», — заявил Рогов.

По его словам, более легкие ранения получили еще несколько тысяч украинских солдат.