30 августа 2023, 00:06
Украинский сотовый оператор раскрыл потели ВСУ
Рогов: оператор «Киевстар» признался, что ВСУ потеряли 400 тысяч человек
Украинский сотовый оператор «Киевстар» случайно раскрыл реальные потери Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По сообщению Рогова, мобильный оператор запустил благотворительную акцию, предложив абонентам отправить сообщение со словом «спасибо» на номер погибшего бойца. При этом в проморолике указали, что 400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок. Позже видео удалили.
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«Интересный момент — речь идет об общих потерях или только среди абонентов „Киевстара“?» — поинтересовался Рогов.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» рассказал о колоссальных потерях ВСУ на Запорожском направлении. По словам общественного деятеля, в атаках на село Работино украинская армия потеряла больше тысячи солдат.
«Если мы говорим о безвозвратных потерях — убитых и тяжелораненых, которые уже не вернутся в строй, — то это более тысячи человек», — заявил Рогов.
По его словам, более легкие ранения получили еще несколько тысяч украинских солдат.
Украина
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