Украинский след нашли в звонках о минированиях в России

Большая часть звонков с ложными сообщениями о минированиях в России с начала года поступила с территории Украины, еще нескольких лжетеррористов нашли в Польше и в самой РФ. К такому выводу пришли исследователи T.Hunter, написала газета «Известия».

Специалисты по информационной безопасности в ходе собственного расследования набрели на канал в Telegram с чатом, в котором координировали телефонные угрозы. Исследователи изучили список всех пользователей в сообществе и выделили 10 профилей, из которых девять принадлежали администраторам и еще один — создателю чата.

Аналитики подробно изучили все данные о владельцах аккаунтов, в том числе установили, к каким мобильным телефонам они привязаны. Это позволило установить их вероятные личности и месторасположение.

Всего в таких группах и чатах проанализировали несколько сотен аккаунтов. В результате специалистам удалось идентифицировать 20 самых активных администраторов, занимавшихся обзвоном жертв и вовлекающих других в эту деятельность. Почти все из них оказались украинцами, проживающими в Киеве, Тернополе, Полонном и других городах.

Криминалист Михаил Игнатов ранее сообщил «360», что ложные сообщения о минированиях чаще всего действительно идут извне, в первую очередь с Украины.