«Вы предлагаете поверить на слово ФСБ». Украинский проект StopFake объяснил блокировку статьи «360» в Facebook

Действующий на Украине проект StopFake, с подачи которого Facebook заблокировал материалы ряда российских СМИ, объяснил «360» причину блокировки. Сама соцсеть уверяет, что ничего не блокировала.

Что произошло

Речь идет о новостных заметках, написанных по пресс-релизу ФСБ. В нем говорилось о задержании в Воронеже трех «сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ [Маньяки. Культ убийц], причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств».

По версии Следственного комитета, участники группы рисовали экстремистские граффити на стенах зданий и на заборах.

Facebook закрыл доступ к этим заметкам. Поводом послужила экспертиза участника StopFake, который сотрудничает с соцсетью.

Проект нашел свидетельства того, что задержанные якобы являются российскими националистами. Они писали лозунги против мигрантов и, по свидетельству националистической организации «Русский корпус», не имели «никаких связей с какими-либо проукраинскими ресурсами и организациями».

Что ответили в StopFake

На запрос «360» представитель StopFake уточнил, что для проверки информации организация общалась со следователем, подозреваемыми, их родственниками, друзьями и соратниками из националистических организаций. И «никто из них не подтвердил каких-либо связей этой тройки с Украиной».

«Собранная нами информация нам кажется достаточно убедительной. Вы же предлагаете поверить на слово пресс-релизу ФСБ, который считает „украинскими нацистами“ троих граждан РФ, всю жизнь живущих в Воронеже, участвующих в „Русских маршах“ под имперскими флагами и пишущих на заборах лозунги против неславян-мигрантов», — сказано в письме.

Оценку достоверности материала «360» организация может изменить «в случае исправления / уточнения опубликованной новости» или «предоставления дополнительных доказательств ее правдивости».

Ответ Facebook

Роскомнадзор потребовал у Facebook разблокировать материалы российских СМИ. Помимо «360» заметки на основе релиза ФСБ опубликовали РИА «Новости», ТАСС, «Ведомости», «Коммерсант», РБК и другие издания.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах утверждал, что в 2018 году радикальную группу МКУ создал житель Украины Егор Краснов. Ее ячейка в Воронеже, по его данным, появилась в начале 2020 года.

Роскомнадзор назвал действия Facebook актом цензуры, нарушением «ключевых принципов свободного распространения информации». Ведомство пригрозило соцсети штрафом до миллиона рублей.

После этого администрация Facebook заявила РБК, что соцсеть не удаляла сообщения с официальных страниц российских СМИ.

«Мы не удаляли ни один из упомянутых типов контента с нашей платформы», — сказал представитель Facebook.