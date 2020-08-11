Украинский политолог объяснил, по чьей воле Лукашенко дал интервью Гордону

Политолог Вячеслав Ковтун объяснил, по чьей воле президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, который имеет имидж «голоса революционной Украины».

Как считает специалист, лидер республики сам стал инициатором беседы с популярным ведущим.

«Это вопрос надо переадресовать Лукашенко, почему он посчитал для себя возможным давать интервью украинскому журналисту, а не российскому. Это его выбор», — процитировало Ковтуна РИА ФАН.

Он пояснил, что таким образом глава Белоруссии пытается отыскать нового союзника, который поможет ему «выбить» у России снижение цен на нефть и газ.

«С конца 2019 года Белоруссия испытывает давление со стороны России по поводу цены на нефть и на газ. Белоруссия вынуждена маневрировать и искать других союзников», — уточнил эксперт.

В заключение политолог заметил, что в общении с украинцами Лукашенко использует непарламентские выражения.