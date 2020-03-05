Украинский политолог: коронавирус быстрее вредит русскоговорящим

Уколов поделился своим предложением на личной странице в Facebook, однако публикацию уже удалили из социальной сети.

«Говорят, коронавирус сильнее будет поражать русскоговорящих», — заявил политолог. Он обратил внимание на то, что Россия расположена ближе к Китаю.

По мнению бывшего сотрудника администрации, необходимо говорить на украинском и изучать английский язык, чтобы защититься от инфекции.

«На самом деле ни киви, ни бананы не передают вирус — только русский язык», — подчеркнул специалист.

Политолог заметил, что «на самом деле только русский язык передает коронавирус». Он предложил разослать его публикацию «десяти френдам».

«Формировать слухи надо правильно», — резюмировал Уколов.

Ранее украинский писатель Тарас Прохасько заявил, что культура Незалежной исчезает, несмотря на прилагаемые усилия.