    05 марта 2020, 12:34

    Украинский политолог: коронавирус быстрее вредит русскоговорящим

    Ольга Ситникова

    Украинский политолог и бывший сотрудник администрации экс-президента Незалежной Петра Порошенко Виктор Уколов выдумал причину, чтобы избавиться от русского языка. Он использовал эпидемию коронавируса в качестве предлога. Об этом сообщил «Царьград».

    Уколов поделился своим предложением на личной странице в Facebook, однако публикацию уже удалили из социальной сети.

    «Говорят, коронавирус сильнее будет поражать русскоговорящих», — заявил политолог. Он обратил внимание на то, что Россия расположена ближе к Китаю.

    По мнению бывшего сотрудника администрации, необходимо говорить на украинском и изучать английский язык, чтобы защититься от инфекции.

    «На самом деле ни киви, ни бананы не передают вирус — только русский язык», — подчеркнул специалист.

    Политолог заметил, что «на самом деле только русский язык передает коронавирус». Он предложил разослать его публикацию «десяти френдам».

    «Формировать слухи надо правильно», — резюмировал Уколов.

    Ранее украинский писатель Тарас Прохасько заявил, что культура Незалежной исчезает, несмотря на прилагаемые усилия.