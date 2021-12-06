Украинский писатель причислил Сибирь, Дальний Восток и Казахстан к территории Украины

Писатель Петр Кралюк заявил, что считает украинскими шесть регионов России, а также север Казахстана. Он опубликовал статью, в которой сообщил об украинском происхождении названий некоторых поселений на этих территориях. Его «исследование» коснулось Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областях.

Автор отметил в своей статье для издания «День», что в Сибирь украинцы переехали еще в XVI веке, там до сих пор живут люди, у которых фамилии исконно украинские. Кроме того, Кралюк причисляет к настоящей Украине и территории Дальнего Востока. Он ссылается на то, что там украинские крестьяне стали расселяться примерно в конце XIX века. Стоит отметить, что это уже не первая статья Кралюка, в которой он предъявляет к России некие территориальные претензии.

Ранее своим видением о том, как может выглядеть идеальная территория России, поделился режиссер Никита Михалков. Он сказал, что видит границы страны в единении с Белоруссией и частью Украины. Однако к западной Украине он это не отнес, поскольку там исторически всегда была собственная культура. Та же ситуация с Прибалтикой, которая даже в советское время была самостоятельной, указал Михалков.