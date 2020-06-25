Украинский омбудсмен осудил заявление депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова раскритиковала депутата Галину Третьякову за слова о том, что в малоимущих семьях рождаются дети «низкого качества». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
В своем Telegram-канале она написала, что считает это высказывание дискриминационным. Также она призвала правительство принять меры в связи с этим, чтобы подобных прецедентов больше не возникало.