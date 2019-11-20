Украинский иск о расовой дискриминации в Крыму назвали высосанным из пальца
Суд ООН обязал Россию объясниться по иску Украины из-за ДонбассаПодробнее
«Любые претензии Украины к России о нарушении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации высосаны из пальца», — считает Молохов. Его процитировало РИА «Новости».
Так, собеседник агентства назвал «сплошной ложью» позицию Киева о том, что Россия преследует татар по нацпризнаку. По его мнению, не Россия, а нынешние украинские власти никогда не пойдут на то, чтобы дать крымским татарам статус коренного народа. Молохов отметил, что после вступления Крыма в состав РФ крымско-татарский язык уже пять лет является государственным.
Ранее Международный суд ООН принял решение, согласно которому Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить контрмеморандум по иску Украины. Соседняя страна заявила о нарушении международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.