Украинский иск о расовой дискриминации в Крыму назвали высосанным из пальца

Иск Украины к России о нарушении двух международных конвенций не является обоснованным. Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов.

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«Любые претензии Украины к России о нарушении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации высосаны из пальца», — считает Молохов. Его процитировало РИА «Новости».

Так, собеседник агентства назвал «сплошной ложью» позицию Киева о том, что Россия преследует татар по нацпризнаку. По его мнению, не Россия, а нынешние украинские власти никогда не пойдут на то, чтобы дать крымским татарам статус коренного народа. Молохов отметил, что после вступления Крыма в состав РФ крымско-татарский язык уже пять лет является государственным.

Ранее Международный суд ООН принял решение, согласно которому Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить контрмеморандум по иску Украины. Соседняя страна заявила о нарушении международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.