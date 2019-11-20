Украинский эксперт ударил американского в эфире «России 1»

Эксперты социально-политического шоу «Кто против?» с Дмитрием Куликовым Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в ходе обсуждения влияния других государств на власть Украины.

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Вакаров заявил, что никто не принес столько вреда Киеву, сколько Вашингтон. Вайнер начал перебивать украинского эксперта и вывел его из себя. Вакаров обвинил американца в провокации, выплеснул ему в лицо стакан воды и ударил. Вайнер упал и ударился головой о декорации.

Прямой эфир прервали на рекламу, после которой экспертов из студии удалили. Телеведущий Дмитрий Куликов сообщил, что с пострадавшим «все в порядке».