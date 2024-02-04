Общество 04 февраля 2024, 23:21 Украинский беженец ответил на обвинения переехавшей из-за него в подъезд москвички Беженец с Украины заявил, что съедет из жилья, если москвичка вернет ему деньги Pixabay

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Беженец с Украины заявил, что готов съехать с квартиры, которую ему сдала многодетная жительница Москвы, если ему вернут деньги за оплаченные месяцы. Об этом мужчина рассказал «Московскому комсомольцу».

«Если она желает здесь жить, пусть она вернет все уплаченные деньги, я обращусь в суд с просьбой изменить адрес места моего проживания, и мы разойдемся», — сказал он.

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По словам арендатора, ему пришлось поменять в квартире сломанный замок, а также вывести клопов и починить сломанный диван.

Беженец добавил, что заплатил москвичке деньги за шесть месяцев, после чего взял с нее расписку о праве проживать до июля 2024 года. Однако планы хозяйки квартиры изменились, поэтому мужчина может покинуть жилплощадь, если ему вернут всю сумму.

Многодетная мать вынуждена жить в подъезде с тремя детьми после того, как арендатор отказался выезжать из ее квартиры. Сейчас москвичку разместили в социальной гостинице. Делом заинтересовалась столичная прокуратура.