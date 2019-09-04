  • Украинский адвокат: вряд ли до конца недели Киев и Москва обменяются заключенными

    04 сентября 2019, 10:44

    Артур Блянихов

    Украинский юрист Валентин Рыбин объяснил РИА «Новости», что не располагает точной информацией относительно того, когда именно состоится обмен заключенными между Киевом и Москвой.

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    Адвокат усомнился, что до конца текущей недели Украина и Россия обменяются заключенными. Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация, что обмен удерживаемыми лицами состоится уже седьмого сентября.

    «Не знаю. Не уверен», — цитирует Рыбина «Газета.ru».

    Кремль также не стал обозначать конкретных дат. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу сроков обмена.

    «Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может», — пояснил он.