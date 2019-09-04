Украинский адвокат: вряд ли до конца недели Киев и Москва обменяются заключенными

Маленькими шагами — к прогрессу. Помирит ли обмен заключенными Россию и Украину Подробнее

Адвокат усомнился, что до конца текущей недели Украина и Россия обменяются заключенными. Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация, что обмен удерживаемыми лицами состоится уже седьмого сентября.

«Не знаю. Не уверен», — цитирует Рыбина «Газета.ru».

Кремль также не стал обозначать конкретных дат. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу сроков обмена.

«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может», — пояснил он.