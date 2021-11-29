Украинских военных посчитали подлыми

Качество военной техники и оружия намного выше в России, нежели на Украине. Кроме того, имеют значение и личные качества военных. Такое мнение высказал военный эксперт, специалист по оружию Алексей Леонков. Он заявил, что ни один из военнослужащих ВСУ не отличается храбростью. Наоборот, по его словам, эти люди подлые.

«Если сравнивать качество вооружения, то здесь все в пользу России», — сказал он. Его процитировала Lenta.ru.

По его словам, если сравнивать героизм, то надо вспомнить российских бойцов в Сирии, которые погибали со словами «это вам за пацанов».

«Может ли похвастаться таким героизмом украинская армия? Даже в гражданском конфликте на востоке ни один вэсэушник не отличился храбростью. Это подлые люди», — заявил Леонков.

Он выразил уверенность, что храбростью отличаются защитники Донбасса. Заявления же, подобные словам полковника запаса ВСУ Петра Недзельского, — это просто желание прославиться, а также поддержать воинственные настроения на Украине.

Ранее Недзельский заявил, что российская армия кинется бежать, если получит ответ от Вооруженных сил Украины.