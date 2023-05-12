Общество 12 мая 2023, 03:44 Украинских школьников призвали атаковать памятник Жириновскому в Minecraft Депутат Свинцов: украинских детей призывают атаковать памятник Жириновскому в Minecraft РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Украины начали призывать школьников атаковать сервер ЛДПР в видеоигре Minecraft. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов. Его слова привело РИА «Новости».

Как пояснил депутат, украинских школьников младших классов «мобилизуют» для участия в виртуальном контрнаступлении на сервер ЛДПР. Оно запланировано на 12 мая.

Реклама

Свинцов отметил, что «понятно, на каком участке фронта сосредоточены основные силы ВСУ». Под этим он подразумевает памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Ранее Свинцов заявлял, что в партии планируют проводить митинги в компьютерной игре Minecraft приблизительно четыре раза в год. Такой формат он назвал успешным и удобным. Депутат отметил неожиданный успех первого такого мероприятия. Оно состоялось у виртуального памятника Жириновскому в честь 1 Мая. Организаторы, как заметил Свинцов, ориентировались на 100–500 участников, но, к их «удивлению и восхищению», собралось 12 тысяч. Возможно онлайн-посетителей было бы больше, но на этой цифре серверы не выдержали и упали.