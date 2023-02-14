Общество 14 февраля 2023, 11:18 Украинские «ждуны» в Херсонской области стали работать на Россию — Сальдо Врио губернатора Херсонской области Сальдо: пособники ВСУ начинают работать на ВС России РИА «Новости»

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Пособники Вооруженных сил Украины в Херсонской области сразу после задержаний переходят на сторону России и начинают работать на ее военных. О типичном поведении «ждунов» рассказал в эфире телеканала «Таврия» временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо.

«Корректировщики и „ждуны“, как только попадают в руки правоохранителей, тут же перековываются», — сказал он.

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Владимир Сальдо каждый день получает сводку происшествий. По его словам, военные регулярно уничтожают радиолокационные станции на правом берегу Днепра, а пособников ВСУ задерживают. Они, по словам главы региона, недолго думают, прежде чем перейти на сторону российских войск и работать на них.

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Всех нарушителей заключают под стражу, а в будущем отправят на восстановление населенных пунктов, рассказал он. За злостные преступления им грозит более жесткое наказание. Владимир Сальдо призвал не нарушать законы России.

С марта в новых регионах начнут действовать российские стандарты соцзащиты, в том числе по назначению пенсии и пособий, выплате больничных, выделению субсидий на оплату ЖКУ и других мер поддержки.