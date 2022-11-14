Общество 14 ноября 2022, 18:19 Украинские военные запретили жителям Херсона покидать город — СМИ РИА «Новости»: ВСУ не дают жителям Херсона скрыться от украинских властей РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины не позволяют покинуть город жителям Херсона, которые опасаются преследования со стороны украинских властей, рассказала РИА «Новости» жительница города Алешки. По ее словам, горожанам не дают пересечь Днепр даже для встречи с родственниками.

Собеседница агентства отметила — она пришла на пристань, чтобы встретить родных с другого берега реки.

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«Утром одна лодка пришла с людьми, а баркас, говорят, не выпустили», — рассказала она.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский побывал в Херсоне. Там он заявил, что его страна готова к миру. По его словам, в город не будут пускать журналистов из-за необходимости проведения работ по разминированию. Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на визит Зеленского и напомнил, что Херсон является российской территорией.

Украинские власти объявили в городе комендантский час — с 17:00 до 08:00 часов. По мнению замгубернатора области Екатерины Губаревой, под видом работ по разминированию руководство Украины может начать в Херсоне фильтрационные мероприятия.