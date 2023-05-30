Общество 30 мая 2023, 14:27 Украинские военные пытались сорвать праймериз «Единой России» в Херсонской области Депутат Кастюкевич: ВСУ пытались сорвать праймериз "Единой России" в Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины и мирные жители пытались сорвать проведение праймериз партии «Единая Россия» в Херсонской области. Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения Игорь Кастюкевич объявил об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

«Попытки [помешать голосованию] были. Как только опубликовали список людей, которые принимают участие в предварительном голосовании, <…> я лично видел фотографии с угрозами в адрес этих людей», — сказал он.

Реклама

Жертвами запугивания стали руководитель администрации Генического района Елена Терских и другие кандидаты. Игорь Кастюкевич заявил, что им писали гражданские лица, военные действовали по-другому. По словам депутата, место проведения голосования в Алешках пришлось перенести в целях безопасности — позднее ВСУ обстреляли его.

В предварительном внутрипартийном голосовании с 22 по 28 мая на территории Херсонской области приняли участие 19 889 человек, в том числе 17 678 человек — очно, остальные дистанционно. Выездные бригады работали в 14 районах левобережной части части региона. Эвакуированные из Херсона и окрестностей люди тоже присоединились к праймериз.

В новых регионах России предложили создать свободную экономическую зону. Президент Владимир Путин поручил ускорить принятие такого закона.