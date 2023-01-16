Общество 16 января 2023, 07:59 Украинские военные обстреляли Гольмовский натовскими снарядами СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Гольмовский и Макеевку РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар по населенным пунктам Гольмовский и Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

По Гольмовскому выпустили шесть натовских снарядов калибром 155 миллиметров со стороны населенного пункта Дзержинск.

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Горняцкий район Макеевки оказался под обстрелом со стороны поселка Очеретино, националисты выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня.

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Ранее СЦКК сообщал, что за 15 января украинские боевики в общей сложности 15 раз атаковали населенные пункты ДНР, три человека пострадали, разрушения получили шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Всего националисты в общей сложности выпустили115 боеприпасов, накрыв огнем Донецк, Шахтерск, Широкую Балку, Пантелеймоновку и Горловку.

Еще днем ранее СЦКК зафиксировал 11 обстрелов ДНР со стороны ВСУ.