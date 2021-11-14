Украинские военные будут уничтожать замаскировавшихся под беженцев нарушителей границы

Украинские военные из 61-й отдельной пехотной егерской бригады, которые несут службу на границе с Белоруссией, будут уничтожать тех, кто под видом беженцев попытается проникнуть на территорию страны из соседней республики. Об этом сообщила пресс-служба подразделения.

«Никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», — приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских военных.

Позже на странице подразделения бригады в Facebook появилось уточнение, что военные ни в коем случае не будут применять оружие против беженцев. В предыдущем сообщении речь шла об уничтожении «разведгрупп противника» под видом мигрантов.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши обострился в начале этой неделе. В пограничной зоне скопились несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, которые хотят попасть в Европу. Их не пускают ни в одну из стран, люди оказались заперты военными.

Евросоюз обвинил в случившемся президента Белоруссии Александра Лукашенко и пообещал новые санкции в ближайшие дни. Белорусский лидер в ответ пригрозил остановить транзит газа в Европу.