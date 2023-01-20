Общество 20 января 2023, 07:53 Украинские военные атаковали конный завод в ЛНР СЦКК ЛНР сообщили, что украинские военные атаковали Деркульский конный завод РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали по Деркульскому конному заводу в селе Новодеркул Беловодского района Луганской Народной Республики. Об этом сообщил в Telegram-канале Совместный центр контроля и координации огня.

Всего националисты выпустили семь беспилотных летательных аппаратов.

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«В результате удара повреждения получило помещение механического цеха, а также пострадали два трактора», — сказано в сообщении.

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О пострадавших среди персонала не сообщалось.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о нахождении тайника с боеприпасами ВСУ в одной из населенных пунктов республики. Специалисты обнаружили в нем также самодельное взрывное устройство, извлечь которое оказалось невозможным. Поэтому опасную находку уничтожили дистанционным взрывом прямо на месте.

Марочко добавил, что специалисты приступили к поиску людей, которые имели отношение к созданию взрывчатки.