Общество 11 декабря 2022, 09:34 Украинские военные 185 раз ударили из HIMARS по гражданским объектам Донбасса с конца июня Экс-посол Мирошник: ВСУ с июня 185 раз ударили из HIMARS по гражданским объектам Донбасса Defense.gov

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Украинские военные нанесли 185 ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках из американской системы реактивного огня HIMARS с июня. Об этом в Telegram-канале сообщил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Украинские боевики с 28 июня по 10 декабря провели 185 обстрелов из РСЗО HIMARS по социальным и жилым объектам», — написал он.

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Утром 11 декабря Совместный центр контроля и координации огня сообщил, что боевики атаковали населенный пункт Сватово в ЛНР. Ракеты РСЗО HIMARS повредили свыше 20 жилых домов, еще два дома оказались полностью разрушены. Кроме того, боеприпасы уничтожили корпус банно-оздоровительного комплекса.

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Также появлялась информация, что ВСУ атаковали Стаханов в ЛНР, снаряды попали в здание частной гостиницы в районе центрального рынка.

Полковник Олег Иванников предположил, что позиции украинских военных необходимо отодвинуть на 150 километров от Донбасса, чтобы прекратить обстрелы ЛНР и ДНР.