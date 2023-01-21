Общество 21 января 2023, 09:08 Украинские власти активизировали попытки вербовки сотрудников ЗАЭС Советник главы «Росэнергоатома»: власти Украины пытаются вербовать сотрудников ЗАЭС РИА «Новости»

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Власти Украины активно пытаются вербовать сотрудников Запорожской АЭС. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Нам известно, что активизирована работа по вербовке людей из числа сотрудников», — подчеркнул он.

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По его словам, был период, когда спецслужбы Украины временно поставили такую деятельность на паузу, но в настоящее время они снова начали ей заниматься.

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«Вербовка осуществляется разными методами, в том числе и по телефону», — уточил он.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. С марта прошлого года объект находится под охраной российских военных.

В МИД РФ ранее поясняли, что это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.