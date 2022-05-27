Украинские Telegram-каналы вбросили фейковый приказ Минстроя России о кладбищах

Поддельный приказ от Минстроя России с требованием не создавать на кладбищах аллеи из могил погибших на Украине распространился в Сети. Авторы Telegram-канала «Война с фейками» разобрались, почему документ ненастоящий и кто стоит за его созданием.

Прежде всего на себя обращает внимание большое количество опечаток и ошибок в пунктуации, что недопустимо в официальном документе. Кроме того, у создателей поддельного документа есть проблемы с орфографией. «„Не разглашаемым“ пишется слитно», — привели пример авторы «Войны с фейками».

Кроме того, «приказ» подписан заместителем министра строительства Юрием Гордеевым. Он отвечает за инвестиционные проекты, финансовые и имущественные отношения. Регулирование кладбищ в его полномочия не входит. За места захоронения, как и всю область ЖКХ, отвечает заместитель министра Алексей Ересько.

Приказ написан на старом бланке Министерства. Об этом свидетельствует неверный адрес ведомства в титульной части листа.

По мнению авторов «Войны с фейками», за очередным вбросом стоит украинский Центр информационно-психологических операций, входящий в ВСУ.