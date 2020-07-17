Украинские спецслужбы изъяли медали, предназначенные для ветеранов Харькова

На границе России и Украины задержали ветерана спецназа СССР, участника войны в Афганистане Михаила Исаева. При себе у него обнаружили медали «75 лет Великой Победы», предназначенные для ветеранов Харькова. Памятные знаки были изъяты.

Теперь Исаеву грозит уголовное преследование за распространение советской символики. Об этом рассказал глава Харьковской городской организации «Оппозиционная Платформа- За Жизнь» Андрей Лесик на своей странице в Facebook.

«Харьковскую делегацию больше 10 часов промурыжили работники СБУ на границе. Доблестные защитники безопасности изъяли 50 медалей „75 лет Великой Победы“, предназначенных для ветеранов города Харькова. Михаилу Исаеву угрожают статьей УК 436-1 (изготовление и распространение нацистской и коммунистической символики) — от 5 лет с конфискацией», — сообщил Лесик.

В СБУ подтвердили проведение операции совместно с таможенной службой. Кроме медалей, они конфисковали и удостоверения к ним, передает портал «СТРАНА.UA». Медали и удостоверения находятся на складе таможни, СБУ планирует приобщить их к уголовному делу.

Закон о «декоммунизации» на Украине был принят в 2014 году. В стране запретили советскую символику, разрешили демонтировать памятники и переименовывать улицы, названия которых связаны с деятелями или событиями СССР.