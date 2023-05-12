Общество 12 мая 2023, 22:22 Украинские провокаторы атаковали россиян поддельными повестками Минобороны РФ: электронные письма с фейковыми повестками рассылают украинские провокаторы Pxhere

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Украинские провокаторы начали рассылать электронные письма с фейковыми сообщениями, которые имитируют повестки. В них получателя просят прибыть в военкомат для уточнения данных. Об этом россиян предупредили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны России). Предупреждение опубликовало ведомство в Telegram.

Как указали в Минобороны, вместе с недостоверной информацией в электронных письмах распространяется вредоносное программное обеспечение. С его помощью злоумышленники могут получить персональную информацию о пользователе.

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В НЦУО напомнили, что рассылка мобилизационных предписаний и повесток по электронной почте не предусмотрена. Там также добавили, что злоумышленники хотят получить незаконный доступ к персональным данным россиян и оказать на них информационно-психологическое давление.

Россиян призвали быть бдительными и не передавать персональные данные в непроверенные организации. Также в Минобороны призвали не публиковать такую информацию в открытом доступе.

В конце апреля ФСБ пресекла противоправную деятельность колл-центров в Москве, работавших в интересах украинских боевиков. Мошенники обманным путем побуждали россиян к переводу денег. После чего средства обналичивали в банкоматах в разных регионах России и через криптовалюту переводили на счета украинских получателей.