Украинские пенсионеры и бюджетники получат единовременную выплату от России

Часть украинского населения получит по 10 тысяч рублей от России. На единовременную выплату могут рассчитывать только проживающие на освобожденных территориях, отметило МЧС РФ.

Заявление ведомства опубликовал ТАСС. Выплату получат работники бюджетных организаций и пенсионеры. Мера призвана оказать материальную поддержку гражданам городов, освобожденных от группировок нацистов.

МЧС уже организовало точки приема документов для оформления выплаты. Они начали работу 23 марта в населенных пунктах, находящихся под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ. Отделения выдачи выплат охраняет Росгвардия.

«Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям. Хочу отметить, что работа только начинается, но поставленная нам задача будет выполнена в полном объеме», — подчеркнул врио главы МЧС России Александр Чуприян. Его слова привел Smotrim.ru.

Зачистка Украины от группировок нацистов началась 24 февраля. Минобороны заявляло, что целью ВС России являются военные объекты Украины и локации неонацистов. Мирному населению ничего не угрожает.

Россия регулярно оказывает поддержку жителям регионов, которые попали в зону спецоперации. В четверг, 24 марта, стало известно о прибытии на территории Украины и Донбасса очередной партии гуманитарной помощи от МЧС и граждан России. Общий вес груза составил около 400 тонн. Это были продукты питания, предметы первой необходимости и стройматериалы.