Украинские националисты устроили штурм суда

Радикально настроенные украинские националисты устроили погром в зале Винницкого городского суда. Они пытались прорваться на судебное заседание, в ходе которого их 22 «побратимам», громившим горсовет в Жмеринке, должны выбрать меру пресечения.

Как сообщила Служба судебной охраны Украины, у суда в Виннице собрались агрессивно настроенные крепкие молодые мужчины. Штурмовать суд решилось до 50 человек. Они пытались прорваться через заслон охраны, но их удалось остановить.

«Группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего досмотра. Сотрудники Службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестный распылили газ слезоточивого и раздражающего действия», — сообщила служба в Facebook.

Радикалов удалось остановить, оттеснить и в итоге выдавить из здания суда. Заседания продолжились в штатном режиме. О пострадавших сообщений не поступало.

Неизвестные в масках ранее ворвались в помещение городского совета в Жмеринке (Винницкая область). Они разбрасывали дымовые шашки, бросали камни, повредили двери и мебель, разбили окна. Полиция задержала 19 человек, пострадали 12. Это произошло 27 февраля. Причина атаки на госучреждение официально названа не была.