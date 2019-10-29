Украинские эксперты подрались на шоу Соловьева. Видео

Во время рекламной паузы на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» произошла драка между украинскими экспертами Василием Вакаровым и Александром Семченко. Ведущий сам опубликовал в Twitter видео конфликта.

Еще во время эфира программы Соловьев поспорил с Вакаровым о Донбассе. Он посоветовал эксперту «зайти в Луганск и попробовать взять свое». После этого, во время рекламы, Семченко схватил за галстук Вакарова. Соловьев поспешил осадить экспертов.

«Тык, тык, тык, руку убери. Вы что, с ума сошли?» — обратился он к одному из экспертов, однако драка все же произошла. Разнять спорщиков удалось лишь с помощью находившейся в студии охраны.

«Прекрати немедленно! Стой спокойно. Ты можешь говорить все что угодно, никогда нельзя трогать руками», — отчитал Соловьев Семченко. Также он напомнил, что участники съемок — его гости.

После возвращения в эфир Соловьев принес извинения зрителям. «У нас во время рекламной паузы случилось недопонимание. Приношу свои извинения обоим участникам. Если что-то происходит — это моя вина. Не уследил, не смог погасить эмоции», — признал ведущий.