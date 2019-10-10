Украинские эксперты чуть не подрались в эфире российского шоу
Конфликт произошел, когда в студии обсуждали вопрос срыва разведения войск в Донбассе. Трюхан не смог однозначно ответить, какую именно сторону он поддерживает — националистов или полицию Украины, заявив, что выступает на стороне стран. Ведущие шоу сказали, что он избегает прямого ответа на вопрос.
После этого Трюхан попросил не перебивать его полминуты — за это время он сможет объяснить свою позицию. В отведенное время уложиться он не смог, и когда ведущие сказали, что он говорит уже дольше 30 секунд — отказался продолжать аргументацию.
«Не хотите слушать правду — не слушайте! Пускай вам пропагандист из Украины расскажет, Семченко», — заявил Трюхан.
В ответ на это заявление политолог возмутился, заявив, что пропагандист тут не он, а именно Трюхан. Между двумя украинскими экспертами завязалась перепалка. Оба политика стали обвинять друг друга во лжи, постепенно переходя на крик.
«Хотя бы здесь не ври. Ты — реальный подонок, у тебя ни одного факта нет!», — закричал Трюхан после того, как Семченко обвинил его в участии в шоу на каналах Петра Порошенко.
Ведущие пытались успокоить оппонентов, но не смогли. После того, как политолог сказал, что Трюхан лишь внешне похож на человека, а внутри — «огромная куча, наполненная дерьмом», председатель «Европейскго движения Украины» покинул студию.