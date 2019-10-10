Украинские эксперты чуть не подрались в эфире российского шоу

Политолог Александр Семченко и председатель правления организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан поссорились во время эфира программы «60 минут», которая идет на телеканале «Россия 1». Страсти накалились так сильно, что от словесных оскорблений эксперты едва не перешли к рукоприкладству.

Конфликт произошел, когда в студии обсуждали вопрос срыва разведения войск в Донбассе. Трюхан не смог однозначно ответить, какую именно сторону он поддерживает — националистов или полицию Украины, заявив, что выступает на стороне стран. Ведущие шоу сказали, что он избегает прямого ответа на вопрос.

После этого Трюхан попросил не перебивать его полминуты — за это время он сможет объяснить свою позицию. В отведенное время уложиться он не смог, и когда ведущие сказали, что он говорит уже дольше 30 секунд — отказался продолжать аргументацию.

«Не хотите слушать правду — не слушайте! Пускай вам пропагандист из Украины расскажет, Семченко», — заявил Трюхан.

В ответ на это заявление политолог возмутился, заявив, что пропагандист тут не он, а именно Трюхан. Между двумя украинскими экспертами завязалась перепалка. Оба политика стали обвинять друг друга во лжи, постепенно переходя на крик.

«Хотя бы здесь не ври. Ты — реальный подонок, у тебя ни одного факта нет!», — закричал Трюхан после того, как Семченко обвинил его в участии в шоу на каналах Петра Порошенко.

Ведущие пытались успокоить оппонентов, но не смогли. После того, как политолог сказал, что Трюхан лишь внешне похож на человека, а внутри — «огромная куча, наполненная дерьмом», председатель «Европейскго движения Украины» покинул студию.