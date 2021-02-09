Украинские дизайнеры создали товары с «мемом мутации» для чернобыльцев. Что скажут ликвидаторы?

Украинские дизайнеры Михаил Вербицкий и Ярослав Козлитин вдохновились аварией на Чернобыльской АЭС и представили новый бренд. Они создали одежду и аксессуары для людей, которые якобы подверглись радиационной мутации.

Авторы представили свою идею на сайте проекта в рамках исследования туристического потенциала города.

«Используя мем мутации и художественный образ радиационного свечения, мы интерпретируем физические объекты через призму этого мема», — описали они идею своего бренда.

По задумке создателей, одежда и аксессуары должны быть изготовлены из белого материала, который светится в темноте — на ткани не должно быть никаких принтов. Свою задумку они объяснили тем, что радиация не имеет собственной визуальной формы — она может лишь оказывать влияние на другие объекты.

Дизайнеры отметили, что «формула создания мутировавших элементов айдентики свободно переносится за рамки бренда» и может интерпретировать дизайн на новые объекты.

Проект «Маленькие большие новости» (МБН) пообщался с одним из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Президент Союза «Чернобыль России», участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Вячеслав Гришин отметил, что не обижается на создателей этого бренда .

«Я как сам ликвидатор не вижу какой-то обиды на молодых людей, если они это делают. Но я понимаю, что они взяли не самый лучший по форме и содержанию вариант отражения того, что произошло в Чернобыле», — отметил он.