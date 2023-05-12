Общество 12 мая 2023, 08:53 Украинские диверсанты прятались около железной дороги в Крыму — СМИ Mash: украинские диверсанты следили за военными поездами около железной дороги в Крыму Pxhere

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Засаду диверсантов обнаружили рядом с железной дорогой в Крыму. Возможно, с этого места они следили за военными поездами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о засаде между Севастополем и Симферополем. Шпионы вблизи железнодорожных путей обустроили себе наблюдательный пункт. На месте нашли одеяло, полиэтилен для защиты от дождя, картон.

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Силовики уже провели там обыск и собрали улики. По предварительной информации, диверсанты могли следить оттуда за переброской военных грузов.

Ранее правоохранительные органы узнали о передаче жителем Мелитополя координат объектов городской инфраструктуры украинским спецслужбам. Как уточнил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, мужчина пошел на преступление из-за жены, которая живет на подконтрольной киевскому режиму территории.