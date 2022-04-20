Украинские боевики пытались пробраться в Россию под видом беженцев

Участники боевых действий с украинской стороны регулярно пытаются пересечь границу с Россией, рассказал замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров. Они притворяются беженцами, сообщил ТАСС.

«Выявляются с определенной периодичностью», — сказал он, выступая на заседании президиума Общественного совета.

Точное число этих переселенцев Дмитрий Петров назвать не смог, но уточнил, что в таких случаях решения принимаются в соответствии с законодательством.

Он также сообщил, что с начала спецоперации в России сократилось количество преступлений экстремистской направленности. Дел же по новым статьям за недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил России не так много, уголовных — буквально единицы. Все они стоят на контроле, и с каждым подозреваемым проводится профилактическая работа.