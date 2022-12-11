Общество 11 декабря 2022, 07:17 Украинские боевики обстреляли Донецк из «Градов» СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 20 ракет из «Града» по Донецку РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали Донецк утром в воскресенье. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

Всего националисты выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Военные вели обстрел со стороны населенного пункта Тоненькое.

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О пострадавших и разрушениях неизвестно. Власти просят мирное население не покидать дома во время обстрелов.

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Ранее полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил, что в зону активных боевых действий под Артемовском прибыли «черные трансплантологии». Эти специалисты занимаются изъятием органов смертельно раненых или убитых украинских военнослужащих.

Также офицер НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал об отказе иностранных наемников ехать в Артемовск, где идут ожесточенные бои.