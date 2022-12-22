Общество 22 декабря 2022, 07:23 Украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку СЦКК сообщил об атаке ВСУ на Донецк и Горловку Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку в ночь на 22 декабря. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

Под огнем оказался Калининский район Горловки, по которому со стороны населенного пункта Дружба выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров.

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Также ракеты боевиков в очередной раз прилетели в Донецк, СЦКК зафиксировал попадание четырех снарядов калибром 155 миллиметров.

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Вечером 21 декабря стало известно об очередном обстреле Донецка, ранение получил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он вместе с соратниками находился в одной из гостиниц. Осколок снаряда попал в спину, его жизни ничего не угрожает.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что националисты били по гостинице с Рогозиным по чьей-то наводке.