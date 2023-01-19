19 января 2023, 07:11
Украинские боевики обстреляли Донецк
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Донецка украинскими военными
Украинские военнослужащие в ночь на 19 января вновь нанесли удар по Донецку. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.
Боевики вели обстрел со стороны населенных пунктов Курахово и Тоненькое, под огнем оказались Петровский и Киевский районы города. Всего националисты выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров.
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Официальной информации и пострадавших и разрушениях пока что не поступало.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что командование ВСУ перебросило часть подразделений с Херсонского направления на Донецкий фронт.
Он отметил, что российские военнослужащие продолжают бороться с вражескими минометчиками и артиллеристами, обстреливающих мирные города Донбасса.
ДНР
ВСУ
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