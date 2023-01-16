Общество 16 января 2023, 10:17 Украинские боевики не обстреливали ЗАЭС в 2023 году Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: ВСУ не обстреливали ЗАЭС в 2023 году РИА «Новости»

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Украинские военные после начала 2023 года не наносили удары по территории Запорожской атомной электростанции. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

При этом ВСУ не отказались от атак по промышленной зоне ядерного объекта и береговой линии, отметил он.

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«После Нового года ударов по непосредственно комплексу Запорожской станции мы не зафиксировали», — подчеркнул Карчаа.

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Запорожская атомная электростанция расположена в городе Энергодаре, он является самым крупным ядерным объектом в Европе. Мощность станции составляет около шести гигаватт.

После начала специальной операции российские войска взяли ЗАЭС под свой контроль, с тех пор украинские боевики неоднократно обстреливали территорию станции, применяя тяжелую артиллерию, беспилотники и реактивные системы залпового огня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что обстановка вокруг ЗАЭС останется тревожной.