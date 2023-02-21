Эксклюзив 21 февраля 2023, 15:59 Украинские аналитики проштудируют выступление Путина. Ответ Зеленского не заставит себя ждать Политолог Мезюхо: украинские аналитики изучат послание Путина Федеральному собранию Пресс-служба Кремля

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Аналитики изучат выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Тем более что глава государства намекнул на активацию боевых действий в зоне СВО. Сам глава киевского режима Владимир Зеленский обязательно обвинит Путина во всех грехах. Такое мнение для «360» выразил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

По его словам, реакция Зеленского на выступление Путина не заставит себя ждать. Президент Украины упомянет об этом в своем обращении к народу и будет ерничать в свойственной ему манере.

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«Естественно, мы услышим сегодня череду обвинений в адрес президента Российской Федерации. Более того, я убежден, что президент Зеленский в очередном своем обращении к нации <…> обязательно затронет тему оглашения <…> Путиным послания Федеральному собранию. Будет ерничать, вести себя, как человек недалекого ума. Клоуничание, передергивание — это то, чем славен Владимир Зеленский», — высказался политолог.

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Аналитики главы киевского режима, а также члены Генерального штаба Вооруженных сил Украины внимательно проштудируют слова, сказанные Путиным в ходе оглашения послания, уверен Мезюхо.

«Судя по тональности речи Владимира Путина и некоторым его словам, стоит ждать активации боевых действий в зоне специальной военной операции. А это большая угроза для Вооруженных сил Украины», — пояснил он.

Поэтому представители Украины будут анализировать каждое слово Путина на предмет того, как изменится характер специальной военной операции в ближайшем будущем.

Во вторник, 21 февраля, Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Он отметил, что на сегодняшний день происходят важные исторические события, которые определят будущее страны и народа. Основные заявления главы государства собрали в материале «360».