Общество 20 мая 2023, 09:12 Украинская теннисистка Калинина отказалась пожать руку россиянке Кудерметовой Теннисистка из Украины Калинина пояснила отказ от рукопожатия с Кудерметовой Викимедиа

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Украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась от рукопожатия с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Об этом сообщили «Известия».

Спортсменки встретились в 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме. Украинка победила со счетом 7:5, 5:7, 6:2. После встречи Калинина пожала руку судье, но отказалась пожимать руку россиянке. Свой поступок она объяснила политической «вещью».

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«Так что здесь нет ничего личного. Но в целом это неприемлемо в такой ситуации», — сказала она.

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко возмутилась тем, что со спортсменов из России и Белоруссии начали снимать запрет на участие в международных соревнованиях. Женская ассоциация тенниса (WTA) заступилась за российских и белорусских атлетов, заявив, что они имеют право участвовать в состязаниях независимо от решения руководства их стран.