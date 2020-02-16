Украинская община Крыма призвала Зеленского перестать бредить полуостровом

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предложила Зеленскому наконец перестать претендовать на полуостров и вынашивать фантомные бредовые планы по возвращению Крыма. Полезнее заняться своей страной.

«В дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства, но видимо, основные принципы дипломатии не знакомы президенту Украины. Его все мучают фантомные планы по поводу Крыма», — заметила Гридчина. Ее слова привело РИА «Новости».

Она предложила президенту Украины наконец понять и принять, что в Крыму не осталось тех, кто хотел бы вернуть полуостров в состав Украины. Кто хотел, давно перебрался на Украину.

«Господин Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь нет ваших людей. Те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма, сделали это еще в 2014 году», — добавила Гридчина.

Зеленский накануне в Мюнхене заявил на весь мир, что он собирается в октябре провести выборы на всей территории Украины, в том числе в Крыму. Мечта о выборах по украинским законам на неподконтрольных Киеву бывших украинских территориях преследует Зеленского с момента его инаугурации. Раньше он мечтал только о возвращении Донбасса, а теперь вот у него «заболел» еще и Крым.