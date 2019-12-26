Украинская блогерша показала свои роды в воде

По информации сайта «Дни.ру», сейчас у девушки есть уже три ребенка. Второго и третьего она родила дома. Процесс решила записать на видео, чтобы развеять слухи о страхе и боли при родах.

На видеоролике Стужук сидит в надувном бассейне, который наполнен водой. Ее муж Дмитрий делает супруге массаж.