Украинская блогерша показала свои роды в воде
Блогерша из Киева София Стужук опубликовала видеозапись своих родов в воде. Сейчас на ее личной странице в Instagram 2,7 миллиона подписчиков. Об этом сообщил LIFE.
По информации сайта «Дни.ру», сейчас у девушки есть уже три ребенка. Второго и третьего она родила дома. Процесс решила записать на видео, чтобы развеять слухи о страхе и боли при родах.
На видеоролике Стужук сидит в надувном бассейне, который наполнен водой. Ее муж Дмитрий делает супруге массаж.