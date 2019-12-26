    26 декабря 2019, 11:49

    Украинская блогерша показала свои роды в воде

    Ольга Ситникова

    Блогерша из Киева София Стужук опубликовала видеозапись своих родов в воде. Сейчас на ее личной странице в Instagram 2,7 миллиона подписчиков. Об этом сообщил LIFE.

    По информации сайта «Дни.ру», сейчас у девушки есть уже три ребенка. Второго и третьего она родила дома. Процесс решила записать на видео, чтобы развеять слухи о страхе и боли при родах.

    На видеоролике Стужук сидит в надувном бассейне, который наполнен водой. Ее муж Дмитрий делает супруге массаж.