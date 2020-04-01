Украинку с коронавирусной инфекцией задержали в Ленинградской области
Гражданку Украины с диагнозом «коронавирусная инфекция» задержали в Ленинградской области. Девушка решила скрыть свой диагноз и успела воспользоваться такси. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Сотрудники полиции задержали пациентку городе Луга. По данным правоохранителей, девушка обнаружила симптомы ОРВИ и 27 марта решила сдать анализ на наличие коронавируса в организме.
Получив положительный результат, она решила скрыться. Украинка успела проехать на такси до того, как ее задержали.
В настоящее время, обвиняемую, таксиста и его сожительницу госпитализировали.