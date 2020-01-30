Украинку могут лишить родительских прав за «отдых» в Египте

Пользователи Инстаграма возмущены поведением матери, которая учит своего несовершеннолетнего сына курить кальян. Они грозятся обратиться в органы опеки и лишить ее родительских прав, рассказал «Царьград».

Вера Бурнашева не понимает, что не так. Ведь это шутливое видео, а кальян просто для смеха. Хотя на видео, где ребенок выпускает дым, слышно, как она одобряет это.

«Кури, кури, сыночка!» — говорит мама.

Из-за негатива, вылившегося на нее, Вере пришлось удалить все свои аккаунты в соцсетях. Увидели ли органы опеки видео — неизвестно.