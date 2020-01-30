Украинку могут лишить родительских прав за «отдых» в Египте
Украинке Вере Бурнашевой угрожают в социальных сетях лишением родительских прав. Скандал связан с видео, на котором ее трехлетний сын курит кальян на отдыхе в Египте. А мама в этот момент комментирует: «Кальянчик покуриваем, креветульки кушаем». Об этом написала «Комсомольская правда».
Пользователи Инстаграма возмущены поведением матери, которая учит своего несовершеннолетнего сына курить кальян. Они грозятся обратиться в органы опеки и лишить ее родительских прав, рассказал «Царьград».
Вера Бурнашева не понимает, что не так. Ведь это шутливое видео, а кальян просто для смеха. Хотя на видео, где ребенок выпускает дым, слышно, как она одобряет это.
«Кури, кури, сыночка!» — говорит мама.
Из-за негатива, вылившегося на нее, Вере пришлось удалить все свои аккаунты в соцсетях. Увидели ли органы опеки видео — неизвестно.