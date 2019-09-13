Украинки потрясли ягодицами ради ремонта дороги

Задорные украинки из Никополя сняли на видео танец ягодиц — тверк. Только не ради того, чтобы показать миру красоту, а чтобы чиновники обратили внимание на разбитые дороги и может быть их отремонтировали.

«Интересно, а когда в нашей любимой Украине будут нормальные дороги?» — подписала размещенный в YouTube ролик вдохновительница перформанса, мастер тверка Юлия _belaysha_ Белай. Опубликованный 10 сентября ролик уже собрал более семи тысяч просмотров, 57 лайков и всего 12 дизлайков.

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В кадре несколько девушек трясут ягодицами под трек Sage The Gemini — Watchachacha. Девушки активно двигаются, но оператор раз за разом переводит объектив на проезжую часть. Лера, Яна, Вика, Аня, Алена и Юля своим выступлением на дороге попытались привлечь внимание чиновников к одной из наболевших проблем Никополя — в хлам разбитым дорогам.

«Моя дочь самая лучшая, я всем мамам хочу пожелать такую дочь! Это целеустремленный, знающий свое дело и с четкой гражданской позицией человек. И это просто творчество, а не показатель образа жизни», — уточнила мама главной танцовщицы Анна Белай.

Остается пока неизвестным, есть ли среди более чем семи тысяч зрителей ролика кто-то из администрации Никополя. Во всяком случае, никто из чиновников в комментариях не отметился. Однако девушкам удалось обратить внимание на проблему: их ролик разместили на своих сайтах ведущие украинские телеканалы.