  • Украинец развел огонь в квартире из-за отключенного газа

    15 ноября 2019, 13:34

    Ольга Ситникова

    В квартире украинца из города Белая Церковь отключили газ и электроэнергию. Мужчина развел огонь прямо в помещении, пытаясь согреться и приготовить пищу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой пресс-службу национальной полиции Киевской области.

    По информации правоохранительных органов, в квартире отключили газ и электроэнергию за неуплату. Тогда житель решил приготовить еду на костре, сообщил телеканал NewsOne.

    Согласно предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее местные жители заявили в полицию, что он нарушает общественный порядок на улицах.

    Сотрудники полиции составили административные протоколы за курение в запрещенных местах. Также нарушителю грозит штраф за появление в общественных местах в состоянии опьянения.