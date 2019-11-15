Украинец развел огонь в квартире из-за отключенного газа

По информации правоохранительных органов, в квартире отключили газ и электроэнергию за неуплату. Тогда житель решил приготовить еду на костре, сообщил телеканал NewsOne.

Согласно предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее местные жители заявили в полицию, что он нарушает общественный порядок на улицах.

Сотрудники полиции составили административные протоколы за курение в запрещенных местах. Также нарушителю грозит штраф за появление в общественных местах в состоянии опьянения.