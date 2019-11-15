Украинец развел огонь в квартире из-за отключенного газа
В квартире украинца из города Белая Церковь отключили газ и электроэнергию. Мужчина развел огонь прямо в помещении, пытаясь согреться и приготовить пищу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой пресс-службу национальной полиции Киевской области.
По информации правоохранительных органов, в квартире отключили газ и электроэнергию за неуплату. Тогда житель решил приготовить еду на костре, сообщил телеканал NewsOne.
Согласно предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее местные жители заявили в полицию, что он нарушает общественный порядок на улицах.
Сотрудники полиции составили административные протоколы за курение в запрещенных местах. Также нарушителю грозит штраф за появление в общественных местах в состоянии опьянения.