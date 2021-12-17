Украинец пробрался в дом Поклонской в Крыму, чтобы подарить цветы

Украинец пробрался на территорию дома чрезвычайного посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Мужчина хотел оставить цветы, но его поймали сотрудники полиции.

По информации Telegram-канала Mash, 58-летний украинец залез на участок в селе Краснолесье Симферопольского района. Мужчину поймали правоохранители, приехавшие по вызову сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО).

Задержанный оказался уроженцем Днепропетровска. Он несколько раз пытался попасть на примем к бывшему прокурору, отметил канал. В итоге мужчина решил самостоятельно наведаться в дом Поклонской. Он пробрался на участок, где оставил цветы. В тот момент хозяйки дома не было.

Уйти украинцу не дал сотрудник ФСО. После разбирательств с полицейскими мужчину депортировали на Украину.

Сейчас Поклонская продолжает подготовку к поездке в Кабо-Верде. На должность чрезвычайного посла России ее назначил президент Владимир Путин. Ранее Поклонская отмечала, что на мероприятиях в Кабо-Верде будет появляться в вечерних нарядах и действовать мягкой силой.